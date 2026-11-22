大陸藝人張凌赫早前來台申請遭拒後，大陸古裝劇「逐玉」21日改以線上方式舉行兩岸粉絲見面會，男女主角張凌赫和田曦薇均表示，希望赴台與粉絲線下見面。

據見面會直播視頻，張凌赫、田曦薇與兩岸劇迷分享拍攝幕後故事，交流家鄉風物。活動在「我們愛追劇」的YouTube和臉書（Facebook）同步直播。在這場直播會上，他們並共同揮毫寫下「劇在一起，共赴山河」。

據悉，台灣粉絲為張凌赫和田曦薇準備了花生酥、太陽餅、鳳梨酥以及媽祖盲盒等台灣特色禮物，並邀請兩人來台走走看看。張凌赫和田曦薇則表示，希望赴台與粉絲線下見面。有台灣粉絲推薦他們到台南喝牛肉湯，他們也跟粉絲在在直播間討論夜市，希望能在台灣見到粉絲。

不過該直播宣傳也低調，許多粉絲留言稱，能看到主演合體覺得很感動，也有很多粉絲稱沒追蹤到該訊息，只能會放看重播，直呼「完全被突襲，沒看到直播」。

張凌赫此前申請赴台舉辦觀眾見面會等交流活動遭拒，引發兩岸官方隔空交鋒。大陸國台辦發言人張晗10月21日批評，民進黨政府拒絕有關大陸演藝人員赴台交流，有損兩岸文化交流，也與廣大台灣民眾的意願背道而馳。她敦促民進黨政府摒棄政治操弄，取消不合理限制，為兩岸文化交流提供便利。

陸委會10月21日則回應稱，歡迎大陸藝人赴台交流，但不能有統戰色彩。陸委會表示，張凌赫曾多次發文貶損台灣地位，大陸還曾刻意安排他到統戰平台海峽論壇演講，其申請赴台的目的也不明確，故否准其來台申請。