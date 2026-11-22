上海18日發生兩名日人衝突，一名日本人死亡的案件，另一名日本人被當地警方拘留，兩人均為男性，是朋友關係。鑒於當前中日關係敏感，該事件也引發大陸方面警覺，環球時報21日批評日媒措辭有可能誤導公眾，也讓陸網友回想1930年代盧溝橋事變侵華理由的黑歷史。

日媒共同社報導，兩名日本人18日凌晨造訪上海一家餐飲店後，不知何種原因發生了糾紛，其中一人可能對另一人實施了暴力行為。據相關人士稱，事件發生時店內除兩人外，還有該店的經營者等數人在場。被拘留男子此前曾居住在上海，但現在在日本生活，為參加該餐飲店舉辦的聚會而赴華。死亡的男子居住在上海。兩人年齡可能均為50多歲。

具體案情仍在調查中。中國有關部門於20日向日本駐上海總領事館通報了案情。

除共同社以外，日本朝日電視台、TBS電視台及「每日新聞」在內的媒體，使用「一名日本人在中國上海死亡，另一名日本人被拘留」等標題和措辭，引發爭議，外界認為容易讓民眾產生「中國非常危險」的看法。

環球時報21日發文批評，部分日媒及日本門戶網站的標題和推薦語，使用「一名日本人在上海死亡，另一人被逮捕」的寫法，沒有說清案件是發生在兩名日本人之間的事實，讓一些不明真相的日本人據此做出了中國「非常危險」的評論。

報導引述網民評論，將這種敘事方式與1937年盧溝橋事變期間，侵華日軍以士兵失蹤為藉口挑起事端的歷史相提並論，批評有關措辭可能誤導公眾。

回顧盧溝橋事變，1937年7月7日夜，駐豐台日軍第1聯隊第3大隊第8中隊在宛平城以北舉行夜間演習。深夜零時許，日軍謊稱一名士兵失蹤並指責中國軍隊開槍，並誣稱該士兵被脅迫進入宛平城，要求入城搜查，成了戰爭的起源。