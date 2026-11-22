英國經濟學人引述衛星圖像分析報導，專門關押中共高層官員的北京秦城監獄正在大規模擴建。今年初啟動的工程預計將新增至少300間牢房，較原有數量增加約50%，擴建規模為大陸文革以來罕見，研判應與中共持續高壓反腐有關。

秦城監獄位於北京市昌平區小湯山鎮附近‌，是中國唯一一座不隸屬司法部而由公安部管轄的監獄，因關押最高級別犯人而被稱為「中國第一監獄」，中共前政治局常委周永康、前政治局委員薄熙來等高官據悉即關押在此。

經濟學人公布秦城監獄2016、2021、2023和2026年的衛星對比圖顯示，2016年，監獄西側還是大片農田；2021年開始大規模施工；2023年新監區已經成形。到2026年，又出現三處明顯變化：新增牢房、擴建行政樓，以及東側的新施工工地。西側還新增約7公頃營區。

秦城擴建與中共近年高強度反腐有關。根據中共中央紀委國家監委公布，今年截至本月15日，再有59名「中管幹部」被查。所謂「中管幹部」即在中共中組部備案的幹部，其任免權在中共中央，一般為副部級以上官員。

人民日報社旗下的《環球人物》2009年曾在一篇報導中揭密秦城監獄指出，秦城監獄建於1958年，由蘇聯援建。但因秦城監獄屬保密工程，對外不公開，所以外界所知有限。除被稱為「中國第一監獄」，秦城監獄還因其軟硬體都與其他監獄不同，也被稱為「最神秘的監獄」。

秦城監獄由蘇聯專家設計。最初，監獄共建有4幢白色樓房，排號為甲、乙、丙、丁，都帶有審訊室。樓房一律三層，磚牆，坡頂。每幢樓房單獨成一個院落，樓前有一大片空地，供犯人放風用。文革期間，高級「囚犯」陡然增多。1967年，秦城監獄又增加了6棟樓房和6個院子。6座新監舍的排號順序為戊、己、庚、辛、壬、癸。

《環球人物》表示，按照關押對象不同，秦城監獄歷史可分成四個階段：第一階段，1950、60年代，關押的主要對象是滿清要員、日本戰俘和國民黨戰犯，軍銜至少在少將以上；第二階段，文革時期，關押的主要對象是高級右派和「反革命頭目」；第三階段，1970、80年代，關押的主要對象是林彪和「四人幫」兩個集團的成員；第四階段，1990年代以來，關押的主要對象為省部級腐敗官員。