日前，新加坡國際鄭和學會舉行一場結合鄭和研究與人工智慧（AI）發展的國際研討會，此次會議匯集大陸與多國學者、專家以及外交人士，共同探討鄭和下西洋的歷史意義，以及人工智慧時代的國際合作與文明交流。

筆者亦在會場發表有關「AI與鄭和精神」的主旨演講，從歷史與科技發展的角度，探討鄭和精神如何在人工智慧時代獲得新的詮釋，以及AI如何成為促進兩岸與國際文明交流的重要工具，獲得廣泛回響。

鄭和於十五世紀七下西洋，航程遍及東南亞、南亞、阿拉伯半島及東非沿岸，成為中國古代海洋文明的重要里程碑。鄭和遠航固然具有明朝宣示國威與朝貢外交的政治目的，但其所促進的航海技術、商品交換、文化接觸及跨文明互動，仍具有深遠的歷史意義。尤其在當前國際局勢充滿競爭與衝突之際，如何從鄭和的歷史經驗中汲取和平交流、相互尊重與共同發展的精神，值得深入探討。

如果說六百年前鄭和船隊是透過海洋航道連結不同文明，那麼今日的人工智慧，便可能透過數位網絡與知識共享，建立新的文明交流通道，兩者雖然相隔數百年，卻都展現科技進步如何改變人類社會的互動方式。

然而，科技本身並不必然帶來和平。鄭和遠航既具有交流功能，也涉及當時的政治權力與國際秩序；同樣地，今日AI既可以促進知識傳播、文化理解與經濟合作，也可能加劇軍備競賽、資訊操控及國際對抗。因此，如何讓人工智慧的發展符合人類尊嚴、和平共處與共同利益，正是鄭和精神對當代科技倫理的重要啟示。

此次會議的另一項重要收穫，是兩岸代表之間自然且友善的交流。筆者與來自上海的中國大陸代表彼此分享研究成果，氣氛和睦融洽，主辦單位對台灣與大陸代表均予以平等尊重，無論發言安排、學術討論或各項活動，筆者均未感受到任何所謂的打壓或差別待遇。

這項親身經驗說明，台灣在國際社會的參與並非全然沒有空間。儘管某些具有高度政治敏感性的國際組織與活動，確實存在兩岸政治爭議，但在學術研究、文化交流及民間合作等領域，只要具備專業實力、國際人脈與相互尊重的態度，仍然可以獲得充分參與及發揮影響力的機會。個別會議的順利參與，固然不能代表所有國際場合均不存在政治障礙，但至少證明，兩岸並非在任何國際舞台上都必然陷入零和競爭。

展望未來，人工智慧正逐漸成為兩岸競爭與合作的重要領域。大陸在AI產業規模、應用市場及基礎設施方面具有優勢；台灣則在半導體、先進晶片及相關供應鏈上占有重要地位。雙方如果能在學術研究、AI倫理、文化數位化及歷史資料保存等非敏感領域深化交流，不僅有助於科技發展，也可能為逐漸緊張的兩岸關係創造新的溝通管道。

鄭和的歷史經驗提醒我們，科技的真正價值，不應僅在於力量的展現，更在於能否促進人與人、文明與文明之間的理解。從昔日航海技術到今日人工智慧，科技既可能成為競爭與對抗的工具，也可以成為合作與互信的橋梁。

此次新加坡之行，讓筆者深刻體會到，國際交流未必需要以政治對抗為前提。台灣只要堅持專業、開放心胸，並善用文化與科技優勢，仍可在國際舞台上找到自己的位置。從鄭和下西洋到人工智慧新時代，唯有以交流取代隔閡、以合作降低對抗，才能讓科技真正成為促進兩岸和平與國際共榮的力量。