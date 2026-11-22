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考量資安因素 高市早苗APEC期間未與台代表會談
日媒引述多名日本政府消息人士披露，首相高市早苗稍早出席在中國舉辦的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會期間，因出於資安方面等考量，並未與台灣的代表舉行會談。
「朝日新聞」報導，深圳ＡＰＥＣ峰會台灣方面由宏碁集團創辦人施振榮代表參加ＡＰＥＣ。內閣官房長官木原稔廿日被問及是否舉行會談時回應，「不逐一評論每一次的互動」。
但報導引述不具名的日本政府消息人士透露，考量資訊安全等因素，最終高市沒與台灣代表在中國舉行會談。
日本首相自二○二二年以來，會在ＡＰＥＣ與台灣領袖代表舉行會談。被視為「親台派」的高市去年在ＡＰＥＣ期間與時任台灣領袖代表、行政院前副院長林信義在場邊會晤。
高市當時貼出與林信義互動照片，並文字敘述與台灣總統府資政林信義，互相問候。
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