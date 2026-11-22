深圳ＡＰＥＣ峰會結束後，澳洲與新加坡總理分赴北京訪問，並與大陸總理李強舉行會談。根據相關聲明，中澳與中新均同意加強人工智慧等相關領域的合作。

李強廿日下午在北京與到訪的澳洲總理艾班尼斯舉行第十一輪中澳總理年度會晤，雙方會後共同發表「中澳總理年度會晤聯合成果聲明」，雙方同意建立中澳人工智慧（ＡＩ）對話機制，就ＡＩ安全、治理和應用交換意見。兩人還討論了貿易、氣候變遷等問題，並同意二○二七年舉行下一輪中澳總理年度會晤。

新華社報導，李強表示，中澳在產業、市場、技術等方面各有優勢、互補性強，中方願同澳方推動雙邊貿易擴大規模、優化結構，打造綠色低碳、新能源汽車、人工智慧等新興領域合作亮點。雙方要辦好明年的「中澳旅遊年」，深化文化、青年等交流合作。

據中方引述，艾班尼斯表示在當前動盪的國際形勢下，澳中更應放眼長遠，「不能讓分歧干擾雙邊關係，而是要積極推進合作」。澳方願同中方深化經貿、農業、能源等領域合作，加快清潔能源、人工智慧、電動汽車、數字經濟等新興領域合作，密切旅遊等人文交流。

艾班尼斯還說，澳方堅持多邊主義和自由、開放的貿易，願同中方攜手維護以規則為基礎的多邊貿易體制。他並指，澳方堅持「一個中國」政策的立場不會改變。

廿一日上午，李強在北京釣魚台國賓館與新加坡總理黃循財會談，李強表示，中方願同新方加快推進中新自貿協定（ＦＴＡ）四點○版談判，加強人工智慧、清潔能源等領域合作，願同新方推動落實中國－東協自貿區三點○版升級議定書。

李強指出，中新在社會治理領域有相近理念，面臨不少相似課題。雙方要加強在應對人口老齡化、促進發展均衡、優化公共服務等問題上的交流互鑒，擴大旅遊、文化、青年等人文合作。

黃循財表示，在當前動盪國際局勢下，新中更應加強溝通合作，加強發展戰略對接，深化人工智慧、數字經濟、綠色能源、互聯互通等領域合作，密切人文交流。他說，明年新加坡將擔任東協輪值主席國，願推進東協－中國合作。