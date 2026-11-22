美國總統川普結束在大陸深圳的ＡＰＥＣ會議返國。作為首位到訪深圳的美國現任總統，川普在深圳期間被全球多家媒體在不同地點拍攝到他不斷把頭看向「野獸」座車窗外，如今「謎底」揭曉，川普說自己觀察很仔細，盛讚深圳市容乾淨，並指美國城市骯髒令人汗顏。

川普廿日在白宮記者會上提及深圳時表示，這個城市乾淨無瑕，它是在短時間內建成的，已經四十年了，曾經那是一片小漁村，他恭維道習主席（習近平）的工作做得很好。

他甚至說，「當我看著我們骯髒的城市，我必須說，很多都位於『藍州』（民主黨執政），路都是髒的，到處都是坑坑疤疤，欄杆正在脫落，鏽跡斑斑，髒得讓人噁心，犯罪率更是高得離譜，當我看到我們的城市，令人傷心，有些還不錯，但有些實在令人汗顏」。

他說，「再看看我乘車經過的那些地方，我觀察很仔細，我看了那些護欄，也看了那些道路，那些路不但沒有坑坑疤疤，甚至連修補過的痕跡都沒有」，接著轉頭又批評芝加哥、洛杉磯的執政者。

此前，本報記者十八日、十九日分別在深圳的川普下榻酒店路口，以及美中俄峰會舉辦地麒麟山莊路口，拍攝到川普望向車外的畫面，各國媒體也都關注到川普並未拉上窗簾、仔細端詳車外的城市街景。

美國總統川普車隊行經深圳一處大道。路透

此次主辦峰會，深圳耗費大量心血進行市容環境維護。廣東省環境衛生協會披露，ＡＰＥＣ會議保障期間，每天道路沖洗不少於三次，對潔淨度有嚴格要求。此外，僅玉禾田集團就出動逾三百輛清潔車、四千三百名清潔人員、數十套（台）智慧裝備。全市更有一百五十萬輛車主動申報停駛，並獲得官方「車貼」等獎勵。