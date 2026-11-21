大陸國務院總理李強21日上午在北京釣魚台國賓館與新加坡總理黃循財舉行會談，李強表示，中方願同新方加快推進中新自貿協定（FTA）4.0版談判，加強人工智慧、清潔能源等領域合作，願同新方推動落實中國－東協自貿區3.0版升級議定書。黃循財說，明年新加坡將擔任東協輪值主席國，願推進東協－中國合作。

黃循財近日赴陸出席亞太經合會（APEC）峰會，並於20日在深圳會見大陸國家主席習近平後，21日在北京再與李強會談。

新華社報導，李強表示，中新關係保持良好發展勢頭，中方願同新方加強戰略溝通，築牢政治互信，支持彼此核心利益和重大關切，拓展務實合作，推動中新全方位高質量的前瞻性夥伴關係取得更多成果。

李強指出，中方願同新方加快推進中新自貿協定4.0版談判，促進更高水平雙向開放，進一步加強產業融合，推動兩國政府間重大項目提質升級，加強人工智慧（AI）、清潔能源、互聯互通、金融等領域合作，推進陸海新通道建設，為兩國發展增添動能。此外，中新在社會治理領域有相近理念，面臨不少相似課題。雙方要加強在應對人口老齡化、促進發展均衡、優化公共服務等問題上的交流互鑒，擴大旅遊、文化、青年等人文合作。

李強表示，這些年單邊主義、保護主義抬頭，中新應當密切在聯合國、亞太經合會等協調配合，堅定促進區域經濟一體化，推動構建開放型世界經濟，維護多邊貿易體制，捍衛兩國共同利益。中方支持新方明年擔任東協輪值主席國，願同新方推動各方落實好中國－東協自貿區3.0版升級議定書。

據中方通稿，黃循財表示，新中建立了基於深厚相互信任的牢固夥伴關係。在當前動盪國際局勢下，新中更應加強溝通合作，共同應對挑戰，期待同中方進一步密切高層交往，加強發展戰略對接，深化人工智慧、數字經濟、綠色能源、互聯互通等領域合作，密切人文交流。

另外，大陸外交部20日宣布，應新加坡副總理顏金勇邀請，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥將於11月22日至23日訪問新加坡，與顏金勇共同主持中新雙邊合作聯委會第二十二次會議、中新蘇州工業園區聯合協調理事會第二十七次會議、中新天津生態城聯合協調理事會第十八次會議、中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目聯合協調理事會第十次會議。