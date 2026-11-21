在結束APEC深圳峰會行程後，越共總書記、國家主席蘇林和夫人繼續在中國大陸訪問，於19日至20日赴中越邊境的雲南省，期間參訪了昆明胡志明舊居，也會見了新任雲南省委書記莫高義、代省長劉奇凡。蘇林說，越南與雲南有巨大的合作潛力，要加快交通、物流、能源、電力設施聯通，並擴大進出口貿易。

中新社報導，這是蘇林就任越共總書記、國家主席後首次訪問雲南。蘇林一行19日下午飛抵昆明後，即前往昆明胡志明舊居參觀，向胡志明雕像獻花，並捐贈胡志明銅像，「瞭解胡志明在雲南開展革命活動情況，重溫越中深厚歷史情誼」。此外，蘇林20日會見中越青年代表、出席越南—中國西南地區發展戰略對接論壇，並與莫高義在昆明種下友誼樹。

據報導，莫高義與雲南省委副書記、代省長劉奇凡19日在昆明會見蘇林一行。莫高義說，蘇林在APEC會後率團到雲南參訪，充分體現對深化越南與雲南合作的高度重視。

他表示，雲南將加強與越南務實合作，加快推進鐵路、公路、水運、口岸等基礎設施建設，深化綠色低碳、清潔能源、特色農產品等領域合作，以「中越旅遊合作年」為契機發展跨境旅遊，用好兩國邊境省委書記年度會晤等機制，在基礎設施互聯互通、經貿合作互惠互利、人文交流走深走實等方面取得更大更多合作成果。

中方通稿引述蘇林表示，越南與雲南山連山、水連水，有著深厚的革命友誼、良好的合作基礎和巨大的合作潛力。越方願以此訪為契機，與雲南同志一道努力，持續鞏固拓展越南各層級和地方與雲南的友好合作。

蘇林說，願與雲南加快交通、物流、能源、電力設施聯通，加強特色農業、綠色工業等領域合作，擴大進出口貿易，加強青年交流，密切人員往來，增進兩國人民相互瞭解和友誼，讓更多互利合作成果惠及兩國和地區人民。