陸委會主委邱垂正20日在一場活動上表示，近年來中共對台採取軟硬兩手與複合性施壓策略，將政治目的強加於兩岸交流互動之中，提醒國人留意中共統戰手法及意圖。

據陸委會臉書消息，邱垂正20日上午出席政大國關中心主辦的第6屆「理解中國統戰」工作坊，就「兩岸關係的現在與未來」進行專題演講。他並與現場學者專家及研究人員交流當前台海情勢及兩岸關係發展，肯定學界長期致力於解析中共統戰手法與模式，協助社會大眾提升識別能力與防衛意識。

邱垂正在演講中分析近年來中共對台採取軟硬兩手與複合性施壓策略，一方面持續進行軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、法律戰及認知作戰，企圖片面改變台海現狀；另一方面則透過「海峽論壇」等統戰平台，釋出片面宣稱之「惠台」措施，將政治目的強加於兩岸交流互動之中，提醒國人及與會學者留意中共統戰手法及意圖。

面對中共步步進逼的統戰威脅，邱垂正強調，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」，積極強化國防力量、建構經濟安全及全社會防衛韌性，並持續深化與國際民主夥伴的合作，共同維護台海及區域的和平穩定。

第6屆「理解中國統戰」工作坊由政大國關中心主辦，場次包括「國際大統戰」、「對港澳台統戰策略」、「民族、符號與敘事」、「宗教統戰」及圓桌論壇等。