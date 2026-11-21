美中俄領袖19日在中國深圳舉行峰會，對外宣示和平與穩定。國安官員今天分析，中國一方面藉峰會塑造和平形象，另一方面卻在第一島鏈部署逾百艘艦艇，持續軍事威懾，凸顯外交宣示與實際行動的矛盾。

國安官員指出，中國利用主辦亞太經濟合作會議（APEC）的主場優勢，將多邊經貿平台轉化為展示大國地位的外交舞台，透過美中俄三方峰會及和平宣言，塑造中國國家主席習近平作為全球關鍵協調者的形象，但相關宣言缺乏實質約束力，未解決核心安全與結構性矛盾。

官員分析，北京延續對美國的戰術拖延策略，第三次川習會仍未解決雙方結構性衝突，僅象徵性延長關稅與稀土休戰協議；俄羅斯總統普丁則無須在烏克蘭領土或停火條件上讓步，就能藉與美中領袖同台，突破外交孤立。

官員表示，值得注意的是，就在深圳峰會強調和平之際，中國解放軍自10月下旬至11月峰會期間，動員東部、北部及南部戰區海軍與中國海警，在東海、台海周邊、南海及台灣以東的菲律賓海，部署超過100艘艦艇，包括遼寧號航空母艦編隊。

官員指出，相關兵力沿第一島鏈展開外線拒止與模擬封鎖演練，中國一邊在外交場合宣示和平，一邊維持高強度灰色地帶侵擾與軍事威懾，所謂大國協調並未改善區域安全環境，反而可能削弱國際社會對中國軍事擴張的警覺。

國安官員並指出，中國在APEC期間對台灣及日本採取差別待遇。對台灣方面，中方打破慣例，僅以電子郵件遞交領袖峰會邀請；對日本方面，首相高市早苗的機場接待、合照及會談安排等，也引發政治施壓與禮賓待遇爭議。

官員進一步將中國此次操作與蘇聯領導人史達林1950年的「和平攻勢」相提並論。他說，當年蘇聯推動「斯德哥爾摩和平呼籲書」，塑造和平倡議者形象，但同時持續擴充軍備，並支持北韓發動韓戰。

官員強調，面對中國外交宣示、軍事威懾與政治施壓並行的策略，台灣與日本等理念相近國家應加強海事安全情報共享、供應鏈去風險化、半導體與人工智慧（AI）韌性，以及多邊外交合作，強化集體嚇阻能力。