大陸國家主席習近平19日與美國總統川普會談時，就台灣問題要求美方「要堅持做正確的事」，上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯直言，就是美國不對台軍售、不讓賴清德訪（過境）美、不開展美台高層交往。大陸官媒報導新華社引述川普稱「美國不支持台獨」，吳心伯說，從美方過去一段時間的作為來看，這次表態「可信度更高了」。他還提到，明年初美國新一屆國會上任以後，很可能施壓川普恢復對台軍售。

大陸國家主席習近平與美國總統川普19日下午在深圳APEC峰會場邊舉行今年第3度雙邊會談。據中新華社報導，習近平稱「在台灣問題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折」。川普則說「美國不支持台獨」。

陸媒觀察者網21日上午刊登吳心伯與另一名學者的對談文章，剖析本次美中俄峰會與其中的雙邊關係。針對「川習三會」中的涉台議題，吳心伯表示，在台灣問題上，川普5月北京之行以後的表態，有兩點很清楚，一是不支持台獨，二是美國不會為台獨而戰，「我認為，這一立場到現在都沒有改變，所以這次他仍然作出了這樣的承諾」。

吳心伯提到，習近平講到了「在台灣問題上，美方要堅持做正確的事」，他指出，這指的就是不向台獨勢力發出錯誤訊號，「如果美國向台灣出售武器，那就是發出錯誤訊號；如果讓台獨分子賴清德竄訪美國，那就是發出錯誤訊號；如果美台開展高層交往，那就是發出錯誤訊號」。

吳心伯表示，川普這次重申不支持台獨，「相比之前，應該說可信度更高了」，因為畢竟我們看到，「在過去一段時間裡面，美國是沒有向台灣出售武器的」，沒有向台灣發出這些錯誤的訊號。

川普領導的共和黨在美國期中選舉慘敗，會不會影響接下來美國對台政策？吳心伯認為，明年年初美國新一屆國會上任以後，很可能會向川普施壓，要求他恢復對台軍售，並採取其他支持台灣的措施。「在這種情況下，關鍵就要看川普能不能頂住壓力」，畢竟，外交和安全事務仍然屬於總統的權力範圍。

吳心伯稱，如果川普能夠從中美關係的大局出發，他應該頂住國會的壓力，這就是一個正確的選擇。但也不排除他迫於壓力，出於國內政治的需要作出一些妥協。至於他會作出什麼樣的妥協、採取什麼樣的行動，中方需要密切關注和評估，同時考慮如何作出恰當的反應。