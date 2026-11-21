日本首相高市早苗本周在深圳APEC期間強調，日本對台立場不變後，大陸外交部不買單，解放軍新聞傳播中心旗下評論帳號「鈞正平工作室」也發文稱，期待日方言必行、行必果，並要求若日方如表態所言恪守「中日聯合聲明」，該公開收回涉台言論。

「鈞正平」20日在微博發文表示，高市早苗在APEC記者會上重申遵循「日中聯合聲明」，表示願通過對話全面推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係，「但對台灣有事就是日本有事的錯誤言論依舊避而不答」。

文章強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是不容模糊、不容觸碰的核心紅線。一年來，日方涉台錯誤言論持續衝擊雙邊共識，嚴重損害中日政治互信，影響經貿合作，給地區和平穩定平添風險。

該文表示，倘若日方如表態所言恪守「中日聯合聲明」，就該拿出實實在在的誠意，「公開收回錯誤言論，堅守一個中國原則，信守雙邊政治文件確立的底線。我們期待日方言必行、行必果，以實際行動兌現承諾」。

高市早苗去年11月因發表「台灣有事、日本有事」言論，導致中日關係螺旋式下滑。她在出席APEC峰會後於下榻飯店舉行記者會，針對「台灣有事」相關言論的提問，她表示不回答假設性問題，但重申1972年「日中聯合聲明」的立場「沒有任何變化」。

高市此次出席APEC深圳峰會期間，中方安排已退休的前大陸駐希臘大使章啟月接機，接待規格明顯低於其他國家領導人。且高市主動搭話大陸國家主席習近平未獲回應，最後也未能與習近平舉行雙邊會談，明顯受到中方冷落。

大陸外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上應詢表示，恪守中日四個政治文件是日方必須履行的政治責任和法律義務，「不僅應體現在表態上，更要落實到行動上」。對日方而言，當前緊迫的是在台灣問題上「盡快糾正錯誤言行」，重要的是在歷史問題上採取正確態度，根本的是在對華認知上真正做到客觀理性。