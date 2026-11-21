新華社報導，應模里西斯國民議會邀請，大陸全國人大常委會副委員長、中國民間組織國際交流促進會會長肖捷18日至20日率團訪問模里西斯，分別會見模總統戈庫爾、總理拉姆古蘭、國民議會議長奇夫拉、非盟文經洪文爾總統等。模國並再度表態將「恪守一個中國原則」。

由於美國政府日前才就今年4月模里西斯與塞席爾及、馬達加斯加取消賴清德總統飛越三國領空的許可，向國際民航組織（ICAO）提交文件提出質疑。肖捷的訪問似有以行動挺模里西斯的強烈政治意味。

肖捷表示，中模傳統友誼深厚，在兩國領導人戰略引領下，雙邊關係長期穩定發展。中方願同模方一道，深化政治互信，密切立法機構、政黨、民間等多層次交往交流，拓展經貿、文化等多領域務實合作，推動中模、中非關係更好發展。肖捷也介紹了中共二十屆五中全會精神。

報導稱，模方表示，欽佩中國發展成就與經驗，將恪守一個中國原則，同中方加強發展策略對接，拓展各領域務實合作，推動毛中關係行穩致遠。

肖捷11月15日至17日率團訪問埃及，在訪問埃及後轉往模里西斯訪問。

馬達加斯加、模里西斯與塞席爾三國於今年4月無預警撤銷賴清德出訪史瓦帝尼的專機飛越許可，導致賴原訂行程延宕，最終以改搭史國專機方式突圍，成功完成訪問。

美國政府11月向ICAO提交的文件，主要針對模里西斯與塞席爾，指出中華航空原已取得飛越兩國所管理公海上空部分飛航情報區（FIR）的包機許可，卻在起飛前數日無故撤回，且未提出飛安或營運疑慮。華府強調，負責管理公海上空飛航情報區的國家，不等於因此取得相關空域的主權，更不能將航空交通管理權限，作為政治施壓工具。