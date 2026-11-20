大陸國家主席習近平20日中午會見赴陸出席APEC深圳峰會的馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）。習近平表示，兩國關係政治根基牢固，要建設和運營好重點項目，做大做優農產品貿易，並踐行真正的多邊主義。據新華社，安華稱願運營好基礎設施建設重點項目，加強AI合作。他還稱，「台灣問題是中國內政，馬方堅定恪守一中政策」。

新華社報導，習近平提到，去年4月，自己與安華就構建高水平戰略性中馬命運共同體達成重要共識，開啟兩國關係新的「黃金50年」，一年多來，中馬關係持續高水平發展。

習近平強調，中馬關係政治根基牢固，合作優勢突出，發展前景廣闊。雙方要深化高水平戰略協作，保持高層戰略溝通，相互支持彼此維護國家主權、安全、發展利益；要加強發展戰略對接，挖掘新興合作潛力，高質量建設和運營好重點項目，做大做優農產品貿易。

習近平去年4月曾對馬來西亞進行國是訪問，並與安華會談，會後兩國發表聯合聲明，雙方同意加強基礎設施互聯互通合作，共同實施好東海岸鐵路等重點項目，促進鐵海聯運、提升地區互聯互通建設。

據報導，習近平在會見中還提到，要擴大旅遊、教育等合作，進一步密切民間和地方交流。並且協同推進全球治理改革，加強在亞太經合會等多邊框架內協調和配合，攜手踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益。

中方通稿引述安華表示，願同中方加強戰略協作，發揮好兩國合作機制作用，運營好基礎設施建設重點項目，加強人工智慧等新興領域合作，促進文明交流對話，加強在國際事務中的協調和配合，不斷提升馬中關係水平。