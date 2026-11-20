亞太經合會（APEC）峰會落幕後，大陸國家主席習近平20日上午在深圳會見赴陸出席會議的泰國總理阿努廷。習近平表示，要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，為兩國人員往來營造更加安全的環境。他並指，中方願為泰柬關係早日實現轉圜發揮積極作用。

新華社報導，習近平指出，中泰兩國高層常來常往，充分體現了「中泰一家親」的傳統情誼和兩國關係的高水平。當前世界百年變局加速演進，中泰兩國作為彼此可信賴、可依靠的戰略合作夥伴，要不斷增進政治互信，密切團結協作。

習近平強調，中泰兩國要密切政府、政黨、立法機構等交往。中泰經貿合作的本質是互利共贏、共同發展，雙方要加強戰略對接，用好經貿、科技、數字經濟等合作機制，做大做強農業、互聯互通等傳統合作，培育壯大人工智慧（AI）、新能源汽車、航空航天、防災減災救災、水資源治理等合作。

習近平提出，中泰要加強文化、教育、旅遊等合作，同時要加大打擊網賭電詐等違法犯罪活動，為兩國人員往來營造更加安全的環境。雙方還要加強多邊協作，攜手維護全球南方共同利益。中方願為泰柬關係早日實現轉圜發揮積極作用。

據中方通稿阿努廷表示，泰中關係歷久彌堅，泰方堅定恪守「一個中國原則」，致力於提升兩國關係水平。泰方願同中方繼續密切高層交往，加強貿易、投資、科技、產供鏈、互聯互通等合作，擴大人文交流，增進人民友好。他並承諾堅決打擊網賭電詐等跨國犯罪，保護好在泰大陸公民安全，歡迎更多大陸民眾赴泰旅遊。

報導稱，泰方期待同中方繼續在東協－大陸合作、瀾湄合作、亞太經合會等多邊機制中加強協調，維護多邊主義。泰方讚賞並期待中方繼續為調解泰柬邊境衝突發揮建設性作用。

前一周，阿努廷13日下午才與出訪泰國的大陸國務院總理李強舉行會談。李強表示，願同泰方推進共建「一帶一路」，實施好中泰鐵路等重大項目。阿努廷則說，泰方願繼續為大陸企業赴泰投資提供良好營商環境，加強打擊網賭電詐，並保障大陸遊客安全。