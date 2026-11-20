俄羅斯軍機在APEC峰會前夕與期間進入日本領空與台灣防空識別區。對於俄羅斯是否在展現參與東亞情勢的意圖，分析指出，中俄在台灣議題上可能形成某種程度的方略，而非僅是過去單純的立場宣示，在東亞地緣政治上雙方有一定程度的聯動。

美中俄領導人於今年APEC峰會期間舉行三方會談。與此同時，2架俄羅斯Tu-95熊式戰略轟炸機日前穿越日本、台灣周邊空域，引發周邊各國關切。

政大國關中心今天舉行「解析APEC峰會的大國互動與兩岸關係」座談會。有媒體問及，俄羅斯軍機在這次峰會期間進入日本領空與台灣防空識別區，這是否代表俄羅斯在這次峰會中參與東亞情勢的意圖。

政大國關中心副研究員曾偉峯表示，中俄之間可能在針對台灣議題上已形成某種程度的方略，而不是過去單純的立場宣示。這次俄羅斯軍機在東海一帶活動，可能也與此有關，可能展現俄羅斯對中國在台灣議題上的支持立場。

政治大學東亞研究所特聘教授寇健文指出，美中、美俄及中俄這3組大國雙邊關係中，目前相對最穩定、最深入的是中俄關係，這並非說中俄間沒有矛盾，而是相較於彼此之間的矛盾，面對一個更重要的對手美國時，兩國目前的合作關係相對緊密。

寇健文表示，俄羅斯軍機進入台灣周邊的航空識別區顯示2個意義，即俄羅斯確實展現出參與東亞地緣政治的意圖，以及俄中之間存在一定程度的聯動。對俄羅斯來說，現階段非常需要中國的支持，尤其在經濟與軍事供應方面。

寇健文說明，在此背景下，俄羅斯可能從透過損及中華民國利益的角度，迎合北京的立場。

淡江大學兩岸關係研究中心首席顧問張五岳說，以目前情況來看，包含東海、北方四島、台海與南海等區域，可以觀察到中俄關係在軍事演訓上的互動。其中，日本受到的感受最為深刻，其次可能就是針對台灣議題，不過相信俄羅斯不會進一步將行動擴大到南中國海，介入與菲律賓有關的問題。