陸委會主委邱垂正20日上午在一場活動上表示，近年來中共對台採取軟硬兩手與複合性施壓策略，將政治目的強加於兩岸交流互動之中，提醒國人留意中共統戰手法及意圖。

根據陸委會臉書消息，邱垂正20日上午出席政大國關中心主辦的第六屆「理解中國統戰」工作坊，並就「兩岸關係的現在與未來」進行專題演講，與現場學者專家及研究人員深入交流當前台海情勢及兩岸關係發展，並肯定學界長期致力於解析中共統戰手法與模式，協助社會大眾提升識別能力與防衛意識。

邱垂正於演講中說明近期中國大陸與國際重要政經情勢，並分析近年來中共對台採取軟硬兩手與複合性施壓策略，一方面持續進行軍事威脅、外交打壓、經濟脅迫、法律戰及認知作戰，企圖片面改變台海現狀；另一方面則透過「海峽論壇」等統戰平台，釋出片面宣稱之「惠台」措施，將政治目的強加於兩岸交流互動之中，提醒國人及與會學者留意中共統戰手法及意圖。

面對中共步步進逼的統戰威脅，邱垂正強調，政府將秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力落實賴總統提出的「和平四大支柱行動方案」，積極強化國防力量、建構經濟安全及全社會防衛韌性，並持續深化與國際民主夥伴的合作，共同維護台海及區域的和平穩定。

本屆「理解中國統戰」工作坊由政大國關中心主辦，並獲陸委會補助。會議共2天，場次包括「國際大統戰」、「對港澳台統戰策略」、「民族、符號與敘事」、「宗教統戰」及圓桌論壇等。