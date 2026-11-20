「川習三會」昨日在深圳登場，大陸官媒新華社報導引述美國總統川普稱「美國不支持台獨」。陸委會主委邱垂正今天強調，這是中共官媒替美方敘事，經我們向外交部門查證，「相關的報導不是事實」，並指應由美方說明立場。

大陸國家主席習近平與美國總統川普19日下午在深圳APEC峰會場邊舉行今年第3度雙邊會談。據中新華社報導，習近平稱「在台灣問題上，美方要堅持做正確的事，避免中美關係出現大的波折」。川普則說「美國不支持台獨」。

邱垂正20日上午前往政大國關中心主辦的第6屆「理解中國統戰」工作坊進行專題演講。針對中方上述報導，他在會前受訪表示，經我們查證，中共官媒的相關報導「不是事實」。我們與美方保持密切溝通，這個應該由美方來說明一切的事實。

邱垂正表示，中共官媒向來是中共對外宣傳工具，尤其是在重要會議之後，往往去幫別人來敘事。這種惡意的操作過去也不勝枚舉，不管他怎麼操作，都無法改變中華民國是主權國家。他重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀的事實，這不是官媒操作就能夠改變的。

媒體追問，「不是事實」是指報導稱「美國不支持台獨」？也有分析認為這屬於美方對台一貫立場？對此，邱垂正重申，這是中共官媒替美方敘事，事實應由美方來充分說明。他並補充，「這是我們向外交部門查證的結果」。

至於是否掌握美中俄峰會有無觸及台灣議題？邱垂正僅說，我們政府的兩岸政策一貫而堅定，不卑不亢、維持現狀，並致力於跟友邦國家合作，維護台海與區域的和平穩定。 中共政權與俄羅斯的軍事脅迫是眾所皆知的事，我們會持續跟友盟國家一起維護台海跟區域的和平穩定與繁榮。

12月還將有一次川習會，會不會擔心美國對台軍售，邱垂正說，政府各部會都非常嚴密地關注情勢發展，會積極因應，以確保國家安全與利益。