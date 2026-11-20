「中國駐法國大使館」微信公眾號20日發布消息，中國駐法國使館發言人就法電視節目散播所謂整個華僑族群都是中國間諜的言論以答記者問形式回應時指出，該論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀。中國使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

記者問，日前，法媒FranceInfo晚間節目《知情者（Les Informés）》訪談嘉賓克魯澤（Vincent Crouzet）等在節目中稱「整個華僑族群都是中國間諜」。中國駐法使館對此有何評論？

使館發言人答稱，所謂「中國間諜」的論調毫無根據，純屬污衊抹黑、惡意詆毀，充斥了冷戰思維和意識形態偏見，嚴重傷害了廣大旅法華僑華人的感情，中國使館對此表示強烈不滿和堅決反對。

他表示，長期以來，旅法僑胞一貫遵守法國的法律法規，積極融入當地社會，促進當地經濟發展，為深化中法關係和兩國人民相互了解作出重要貢獻。我們敦促法國有關媒體和個人切實尊重旅法華僑華人的尊嚴和名譽，停止捕風捉影、炒作所謂「中國間諜」議題，立即採取切實措施消除負面影響。