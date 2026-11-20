大陸國家主席習近平十八日在ＡＰＥＣ工商領導人峰會上的演講裡批評保護主義，還提到中國將通過降低關稅、擴大市場準入，以及探索規則、管理、標準等改革，為外企提供更穩定、更可預期的營商環境。星國學者認為，未來國際競爭將是規則標準制定權之爭，習的講話顯示北京正嘗試將市場規模和產業優勢，進一步轉化為區域經濟規則與標準制定權。

新加坡聯合早報引述新加坡南洋理工大學副教授駱明輝分析，習近平講話延續、深化中國既有對外開放和區域合作戰略，講話中有關「探索規則、管理、標準等深水區改革」的表述，尤其值得關注。

駱明輝指出，從ＡＩ、數位經濟到綠色科技，未來國際競爭不僅是市場和技術之爭，也將是規則與標準制定權之爭。他指，中國希望通過產業合作、技術輸出和制度建設，推動將自身產業標準進一步融入亞太區域經濟體系，使其逐漸成為區域經濟運作的「操作系統」。

十八日的開幕演說裡，習近平在近二十分鐘講話中，為促進亞太共同繁榮提出「四要」建議：要維護和平穩定大局、要搭建開放合作橋梁、要激發創新增長動力、要拓展互利共贏路徑。

習也稱，中國始終踐行真正的多邊主義，推動世貿組織改革，為世界經濟增長和國際經貿合作注入穩定性和確定性。在擴大開放方面，中國將從降低關稅、擴大准入，到探索規則、管理、標準等深水區改革，穩步擴大服務業開放。

習近平也提及，亞太地區彙集世界上最重要的灣區，支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。