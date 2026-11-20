在中美人工智慧競爭加劇的背景下，中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥近日赴江西贛州、南昌調研時指出，實現高質量發展，關鍵要靠科技創新。要從國家急迫需要和長遠需求出發，整合資源協同推進基礎研究和原始創新，哪裡「卡脖子」就突破哪裡。

新華社報導，十一月十六日至十八日，丁薛祥在江西贛州、南昌調研，他參觀中央紅軍長征集結出發地舊址、于都縣長征源紅軍小學，並前往江西農業大學豬遺傳改良與種質創新全國重點實驗室、江西銅業集團、晶能光電股份有限公司，調研科研和產業發展情況。

他表示，實現高質量發展，關鍵要靠科技創新。要從國家急迫需要和長遠需求出發，建設高水平科技創新平台，整合資源推進基礎研究和原始創新，哪裡「卡脖子」就突破哪裡。

丁薛祥本次參訪的企業都與科技創新自主領域有關。以江西農業大學來說，該團隊以家豬基因育種晶片，獲二○二五年國家科學技術獎，其研究成果打破國外長期壟斷格局，實現大陸生豬核心種源高標準自主可控。

美國持續收緊對中國的科技出口管制，美國川普政府甫於本周川普出席ＡＰＥＣ峰會前宣布，將進一步限制中國取得輝達等企業的先進人工智慧晶片。新規限制向馬來西亞、新加坡及泰國等東南亞國家運送先進晶片。中國企業過去曾透過這些國家取得運算能力，以訓練人工智慧模型。

此外，為阻止中國及其他對手國家取得可能有助提升其軍事實力的投資，美國財政部十月提出新規草案，加強限制美國對中國、俄羅斯、北韓及其他「受關切國家」的高科技投資，包括超級運算及人工智慧等領域。