日本首相高市早苗昨下午於深圳下榻酒店舉行記者會，針對「台灣有事」相關言論的提問，她表示不回答假設性問題，但重申一九七二年「日中聯合聲明」的立場「沒有任何變化」。

這次高市早苗參加深圳ＡＰＥＣ，是去年十一月國會答辯引起日中外交爭議後，首次與習近平互動。昨天下午行程尾聲之際，她在駐地舉行記者會。有日本記者詢問，十九日上午高市早苗再次與習近平握手並向他簡短致意，當時向習近平說了些什麼？以及她如何認識包括一九七二年「日中聯合聲明」在內的四個政治文件，今後打算如何推進日中關係？

高市早苗回應，十八日晚宴與十九日早上首腦會議上，「我受到了習主席的歡迎」，兩人握了手，她向習的招待表示了感謝。她強調，在日中關係方面，四份政治文件作為日中兩國關係基本文件的定位沒有任何改變。

她表示，「中國是日本的重要鄰國，日中之間儘管存在一些課題，所以我們才更需要立足於雙方長期積累的基礎，進行非常有用的溝通對話。全面推進日中戰略互惠關係，同時就共同課題保持溝通，推進維護相互國家利益的對話，努力構建建設性穩定的日中關係。這就是我現在的想法」。

其後有外媒詢問到「台灣有事」日本是否會介入相關提問時，高市早苗回應指出，「因為是假設的問題，所以我不做出回答」。但她重申，「日本政府關於台灣的基本立場，正如一九七二年的中日聯合聲明所闡述的那樣，這一立場沒有任何變化」。關於中國大陸實施的一系列出口管制措施，日方已經通過各種層級管道向中方表明了該國的立場。

面對陸方對高市早苗接機待遇的爭議，昨天下午大陸外交部發言人郭嘉昆回應指，「作為東道主，中方根據國際慣例，對所有參會方作出適當的禮賓安排」。高市此行並未與習近平安排雙邊會晤。

另據共同社報導，俄羅斯總統普亭與日本首相高市早苗十八日在中國深圳進行了約卅分鐘交談，雙方一致同意在各個層面保持溝通。報導指，此次交談是在十八日歡迎晚宴結束後不久以交換意見的形式進行。高市就日本記者被俄拘留以及日本企業的應對問題與普亭進行了深入和必要的對話。她說，營造與普亭直接溝通的環境，就是最大進展。