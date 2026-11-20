在「川習三會」氛圍下，大陸商務部昨天下午表示，中美貿易委員會農業工作組將於近期召開首次會議，以此回應美國總統川普昨天中午與大陸國家主席習近平會談時，當面要求中方為美方的農民「做更多事」。

針對中美經貿關係最新進展，大陸商務部新聞發言人何亞東昨在例行記者會上表示，中美兩國經貿團隊在各層級保持溝通。雙方十三日通過視訊會議，舉行了中美經貿磋商機制下貿易委員會首次會議。他接著宣布，貿易委員會下設的農業工作組也將於近期召開首次會議。

何亞東說，中美經貿關係的本質是互利共贏，維護經貿關係穩定局面是雙方共同責任。中方對美方近期一系列涉華經貿限制措施「強烈關注，堅決反對」。希望美方與中方相向而行，繼續通過貿易委員會以及相關工作機制加強溝通，推動解決各自經貿關切，助力構建基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係。

川普與習近平昨天中午在深圳亞太經合會（ＡＰＥＣ）場邊展開今年第三度會晤。綜合外電報導，川普向習近平說：「我會請你為我們的農民做更多事，因為中國有著龐大的需求」。這指的是美方長期以來要求中方採購更多美國農產品，例如黃豆。

美國白宮在五月北京川習會後稱，大陸承諾每年購買價值一七○億美元的美國農產品，今年則依協議生效時間按比例計算；這些採購是在去年十月承諾購買美國黃豆的基礎上追加的。大陸則從未確認這個數字，只稱將「設定擴大農產品雙向貿易目標」。

外媒普遍預期大陸無法如期兌現農產品採購目標。路透日前分析，大陸今年前九個月採購黃豆以外的美國農產品總額僅約七十二億美元，為二○一九年美中第一輪貿易戰高峰以來的新低。相較之下，彭博十七日報導，大陸承諾於今年內購買的二五○○萬噸美國黃豆目標即將達成。

中美貿易委員會是川普與習近平五月在北京會晤時同意建立的經貿溝通機制，旨在為雙方處理貿易分歧提供新的對話管道。而雙方此前同意在貿易委員會下設農業工作組，討論市場准入與監管問題，預定年底前首次開會。

本月十三日川習三會前夕，中美以視訊方式舉行貿易委員會首次會議，大陸商務部表示，雙方就關稅、三百億對三百億對等降稅安排、農產品貿易以及各自關心的其他議題進行交流，並將繼續推動解決各自經貿關切。