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APEC深圳峰會閉幕 會議提出「深圳展望」
2026年APEC深圳峰會閉幕，會議通過領導人宣言，對於亞太共同體建設提出「深圳展望」。這份聯合文件一改過往使用「宣言」命名的慣例，改採用「展望」為名。
2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）閉幕，會議一致通過2026年亞太經合會（APEC）領導人宣言，對於亞太共同體建設提出「深圳展望」，以及貿易、聯通、創新領域3項成果文件。
這份聯合文件採用「展望」（outlook）一詞，不同於過往使用「宣言」（declaration）一詞。
根據台灣代表團人士透露，這次各方對於聯合文件改使用「展望」一詞的看法不一，改變命名慣例是中國提出的意見。
中國國家主席習近平為會議主席，今天他在會議上聽取各方發言後，對於高品質推進亞太合作提出3點主張。
第1點是堅定信心努力將建設亞太共同體的共識轉化為行動、把願景變為現實；第2點是把準方向，始終錨定建設亞太共同體的大方向不動搖，推進各領域合作；第3點是不斷取得可感可及的亞太合作成果。
習近平今天在會議上宣布，中國將提供2000萬美元（約新台幣6.6億元）資助APEC務實合作。
明年APEC系列會議主辦方為越南。
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