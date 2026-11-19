香港行政長官李家超今天表示，這次參加亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議獲得深化交流等多項成果，將會續用好APEC平台，與亞太經濟體加強互聯互通，爭取香港盡早加入RCEP。

李家超自17日起參加在深圳舉行的APEC企業領袖（工商領導人）峰會及APEC經濟領袖會議，今天下午會晤香港記者，談及此行感受。

他說，昨天先後與5個成員經濟體的領導人會面並進行雙邊會談，包括馬來西亞首相安華（AnwarIbrahim）、越南國家主席蘇林（Tô Lâm）、汶萊蘇丹哈山納包奇亞（Sultan Hassanal Bolkiah）、泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和智利總統卡斯特（JoseAntonio Kast），今天稍後還將會晤秘魯總統藤森惠子（Keiko Fujimori）和新加坡總理黃循財。

他說，這次港方出席APEC會議達致5項成果，包括深化與APEC成員經濟體的交流、鞏固與東南亞國家協會（ASEAN）成員國的關係，以及進一步拓展新興市場。

他表示，香港一直積極尋求盡早加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），RCEP已於9月同意成立「加入工作組」，啟動包括香港在內各申請經濟體的加入程序。東協成員領導人都向他表示，繼續支持香港盡快加入RCEP。港方已準備就緒，隨時與工作組見面及討論，爭取盡早加入RCEP。

他說，中國國家主席習近平在會議上的主旨演講提出4點建議：一要維護和平穩定大局，二要搭建開放合作橋梁，三要激發創新增長動力，四要拓展互利共贏路徑。

李家超說，香港長期擔當區域經貿合作的樞紐角色，是世界上最具競爭力經濟體之一，一直是堅持自由貿易和多邊主義，在加強區域經貿合作方面，香港可以從多方面配合。