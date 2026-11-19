我方亞太經合會（APEC）領袖代表施振榮18日抵達深圳，由陸方APEC籌委會官員接機，相較於2014年北京APEC由國台辦副主任接機，官員層級及所屬部門均有所不同。對此，陸委會副主委梁文傑今（19）日表示，APEC是國際性會議，並不是兩岸之間的會談，沒有國台辦官員接機算是合理。

陸委會19日下午舉行例行記者會。本報記者提問，2014年北京APEC是由時任國台辦副主任陳元豐接機，屬副部級官員，此次接機的程烈則是大陸外交部國際經濟司參贊，應屬正處級至副司級官員。陸委會如何看待接機官員層級及所屬部門的變化？相關安排是否符合過往慣例？我方事前是否掌握相關安排，又是否曾與陸方溝通？

梁文傑回應，在我方的定位上，APEC是國際性的會議，並不是兩岸之間的會談，所以有關接機方面的事情，陸方是由負責APEC的官員來處理，「沒有國台辦的官員，我覺得這個算是合理」。這次的狀況就像我方代表團所說，有一些不完全滿意的地方，但可以接受。

另有記者追問，此次陸方的接待安排有哪些讓我方感到不滿意的地方？背後原因可能是什麼？

梁文傑未具體說明有哪些不滿意之處，僅表示，在APEC的一些接待安排上，是有一些小細節讓我方覺得不夠滿意。他強調，「只要參加，就是表示我們台灣立足於國際社會」，有些不滿意的地方，但我們還是可以接受。