國民黨前立委丁守中、前考試院長關中等人上周舉辦「兩岸和平倡議大會」，前海基會副董事長邱進益於會中提出「融合10年計畫」，引發議論。陸委會副主委梁文傑今天表示，邱進益的倡議有個前提是，2028年國民黨要當選總統。接下來要看哪個政黨會將此納入總統政見，再來討論。目前僅為個人意見，不予置評。

梁文傑19日下午在例行記者會表示，邱進益的說法立刻被主辦單位關中和丁守中所否認，說只是代表他個人意見。而邱進益的意見是在2028年國民黨要當選總統的前提之下，才有所謂去談兩岸貨幣統一，談一國兩制或是聯邦。接下來要看，有哪個政黨會把他的意見納入選總統的政見，我們再來討論這個問題。目前為止這是他個人的想法，我們不予置評。

另外，陸委會17日公布民調，有6成4民眾不認同「一中原則」的「九二共識」作為兩岸官方互動的前提。有記者問，過往民調關於九二共識的用字主要是「作為兩岸溝通協商條件」，此次改為「兩岸官方互動」，範疇是否更廣泛？梁文傑回應沒有特別含義，有時候用溝通協商，或對話協商，或是官方互動，每次民調會做詞意變化，但調查結果都差不多。