大陸外交部今天舉行例行記者會，當被問及亞太經濟合作會議（APEC）會議期間中日領導人是否舉行會晤時，大陸外交部發言人郭嘉昆表示：「關於中日關係，中方的立場是明確的」。

近期大陸外交部關於APEC會議期間的中日關係問答，主要集中在大陸對APEC峰會的禮賓安排與台灣議題兩大焦點。

南方都市報報導，大陸外交部發言人郭嘉昆19日在回應禮賓安排問題時說，作為東道主，中方是「根據國際慣例，對所有參會方作出適當的禮賓安排」。

日本首相高市早苗18日抵達深圳時，中方由外交部儀典大使章啟月接機，現場未安排獻花、迎賓音樂或年輕人歡迎隊伍。在18日晚間的APEC歡迎晚宴上，高市早苗雖主動向大陸國家主席習近平握手並開口寒暄，但習近平僅以微笑回應，雙方並未舉行正式雙邊會談。

此前，在高市早苗關於「台灣有事」的國會問答發表1週年時，大陸外交部發言人郭嘉昆表示，日本領導人1年前的涉台言論「挑戰大陸國家主權，動搖中日關係政治基礎」。中方批評日本當局1年來「仍在原地打轉，對問題迴避躲閃」，並強調當前中日關係面臨嚴重困難，「責任完全在日本一方」，敦促日方盡快糾正錯誤言行。

關於中日領導人會晤，媒體也曾詢問可能性，但大陸外交部重申「關於中日關係，我們已經不止一次表明了我們的立場」，並持續警告日方不要玩火、停止在錯誤道路上越走越遠。

過去1年來，中方針對日方涉台表態採取多項反制措施，包括提醒大陸公民避免赴日旅遊、暫停日本水產品進口，以及於2026年1月啟動包含稀土在內的軍民兩用物項對日出口管制。