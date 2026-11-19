聽新聞
0:00 / 0:00
川普抵深圳出席APEC峰會 不少大陸民眾齊聚下榻飯店外歡呼
美國總統川普昨天抵達大陸深圳出席APEC峰會。綜合港媒報導，不少當地民眾在接近川普下榻的深圳東海朗廷酒店附近的路邊等候，當川普的座車抵達時，守候的民眾紛紛對著他歡呼，而川普也以他的招牌姿勢上下擺動右拳頭，部分民眾則高興地說「他揮手了」。
綜合南華早報、星島日報報導及大陸網路訊息，在川普（Donald Trump）18日傍晚抵達深圳前，眾多深圳民眾已守候在通往朗廷酒店的馬路邊，隔著圍欄等待川普車隊的到來。
根據網路上流傳的影片，川普坐在他的總統防彈座車「野獸」（The Beast）上，凝視著沿途的摩天大樓，一旁的民眾紛紛舉起相機拍照，並發出熱烈的歡呼聲，也有人喊著「特朗普（川普的大陸譯名）」的名字。
據報導，車裡的川普則朝著這些民眾上下擺動右拳頭，其中有人高興地大叫「他揮手了」，還有人高喊「請他（川普）吃豬腳飯」。
截至今天上午，大陸社群平台新浪微博上「特朗普感受到了深圳市民的熱情」的話題，瀏覽量已達近2200萬次，並登上熱搜榜第2名。
川普5月間前往北京訪問時，大批北京民眾守候在首都機場附近的航道下方，等著觀看美軍先遣運輸機隊的到來並拍照。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。