美國總統川普昨天抵達大陸深圳出席APEC峰會。綜合港媒報導，不少當地民眾在接近川普下榻的深圳東海朗廷酒店附近的路邊等候，當川普的座車抵達時，守候的民眾紛紛對著他歡呼，而川普也以他的招牌姿勢上下擺動右拳頭，部分民眾則高興地說「他揮手了」。

綜合南華早報、星島日報報導及大陸網路訊息，在川普（Donald Trump）18日傍晚抵達深圳前，眾多深圳民眾已守候在通往朗廷酒店的馬路邊，隔著圍欄等待川普車隊的到來。

根據網路上流傳的影片，川普坐在他的總統防彈座車「野獸」（The Beast）上，凝視著沿途的摩天大樓，一旁的民眾紛紛舉起相機拍照，並發出熱烈的歡呼聲，也有人喊著「特朗普（川普的大陸譯名）」的名字。

據報導，車裡的川普則朝著這些民眾上下擺動右拳頭，其中有人高興地大叫「他揮手了」，還有人高喊「請他（川普）吃豬腳飯」。

截至今天上午，大陸社群平台新浪微博上「特朗普感受到了深圳市民的熱情」的話題，瀏覽量已達近2200萬次，並登上熱搜榜第2名。

川普5月間前往北京訪問時，大批北京民眾守候在首都機場附近的航道下方，等著觀看美軍先遣運輸機隊的到來並拍照。