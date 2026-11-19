正在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，日來備受香港關注，有媒體憂慮北京方面放寬「限韓令」的消息，可能會衝擊香港的「盛事經濟」（影藝及文化活動），也有媒體認為，建立世界灣區經濟合作聯盟，可令香港得益。

中國國家主席習近平昨天在深圳會見出席APEC峰會的韓國總統李在明，提到中方願與韓方一起，持續促進兩國人員往來，循序漸進健康有益的文化交流。

星島日報今天發表社評，形容這是中國最高層級的表態，似為近年已見鬆動的「限韓令」釋出進一步放寬的訊號，中韓文化互動很可能會迎來新一輪的活躍期。

社論認為：「對香港而言，國家改善與鄰邦的關係當然值得歡迎，但這也意味我們過去因中港制度差異而享有的『紅利』將會減少，對此港府和業界宜及早籌謀」。

社論表示，「限韓令」源自中方於2016年反制美國在韓部署「薩德」（THAAD）系統，多年來，中國對韓國演藝界確實採取了頗多限制；在此背景下，香港憑藉「一國兩制」的優勢，成為「韓流」進入大中華市場的重要窗口，無數大陸樂迷也專程南下香港看演唱會，帶動飯店、餐飲、零售和跨境交通收益。

一旦中韓文化交流解凍回暖，韓國藝人可直赴大陸舉辦大型巡演，大陸歌迷不必捨近求遠，香港不再非來不可，「盛事經濟」多多少少會受到影響。

與此同時，信報發表社評表示，習近平昨天拋出一個促進亞太共同繁榮的方案：支持成立世界灣區經濟合作聯盟。

社評表示，當今世界四大灣區，包括亞洲的東京灣區和粵港澳大灣區，還有美國的紐約灣區和舊金山灣區，全部坐落在APEC經濟體版圖以內，四大灣區如何結盟，儘管暫時未見具體內容，但從習近平的勾勒可以看出，大方向是朝著自由貿易的軌跡發展。

社評認為，香港作為粵港澳大灣區其中一個重要組成部分，當然有必要積極參與，好好發揮「一國兩制」的優勢，再次起到聯通世界的作用；一旦四大灣區聯盟成立的話，將涵蓋三個國家，分別是中國、美國和日本，那麼香港穿針引線的聯通對象就是美國和日本。

明報也發表社評表示，灣區聯盟是探索區域經濟合作的新路徑，也是中國式全球化又一新倡議，粵港澳大灣區可成為中國引領全球化的核心抓手，香港要好好把握機會。

社評表示，近年中美角力激烈，中日關係也欠佳，北京在這個時候提出灣區聯盟，格外惹人注目，但中方選擇在深圳APEC峰會提出此構思，顯然也不是偶然。

據分析，儘管地緣政治緊張，中國無意因此放慢推進「中國式全球化」的腳步，灣區聯盟正是在這一背景下提出。

而中方倡議灣區聯盟，探索亞太經濟合作新路徑，香港作為粵港澳大灣區核心成員，「也是全國最國際化的城市，此刻正是大顯身手的機會，需要好好把握」。