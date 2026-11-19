出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）深圳峰會的加拿大外交部長安南德昨表示，中加關係緊張多年，加拿大正以「循序漸進」的方式恢復與中國大陸接觸，盼藉由加強與這個全球第二大經濟體的貿易往來，減少對美國的依賴。

路透報導，安南德昨在深圳受訪表示，「我們（加拿大）說過要推動貿易多元化，擺脫對單一貿易夥伴的依賴，這是認真的」。大陸是安南德此次亞洲行的最後一站，此前她已訪問菲律賓及柬埔寨。安南德指出，此行旨在推動貿易多元化，包括解決與大陸的貿易爭端、完成與菲律賓的自由貿易協定，以及推動與東協的自貿協定談判取得實質成果。

被問及加拿大公民在大陸是否安全時，安南德說，加國正逐步恢復與大陸接觸，充分認識到雙方進一步交往可能帶來的風險與利益。

加拿大總理卡尼去年上任以來，積極改善在前總理杜魯多任內惡化的中加關係。二○一八年底，華為高層孟晚舟在加拿大被捕，大陸隨後以間諜罪嫌拘捕兩名加國公民，兩國關係跌至谷底。

路透指出，卡尼試圖透過新貿易協議抵銷美國總統川普加徵關稅的影響，大陸在其中扮演關鍵角色，但卡尼已排除與北京簽署全面自貿協定的可能性。卡尼對大陸政策轉向，也引發白宮及加國部分反對黨議員不滿。

加拿大已限制大陸製造的電動車進口數量，以保護本國汽車產業免受獲政府補貼的陸企衝擊。陸方則已調降但未完全取消對加國芥花籽、豬肉及海產加徵的關稅。

安南德稱，加國汽車產業與美國密切相連，也受到川普關稅衝擊，當前首要任務是維持健全的汽車製造體系，確保加國汽車順利出口至美國，並緩解與美方的關稅及供應鏈緊張關係。