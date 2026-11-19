大陸國家主席習近平昨在深圳會見南韓總統李在明時，宣布中韓實質完成自由貿易協定（ＦＴＡ）第二階段談判，喊話雙方應藉此推動人工智慧（ＡＩ）等新興科技產業合作。李在明說，韓中關係發展要以朝鮮半島穩定為基礎。

新華社報導，習近平表示，中韓是友好近鄰和戰略合作夥伴。兩國實質完成自貿協定第二階段談判，有助鞏固互利共贏良好局面。雙方要用好用足這一制度安排，加強政策協調，培育人工智慧等新興科技產業合作生態。

韓聯社報導，所謂「實質完成談判」是指談判雖已結束，但雙方還將在部分技術性問題上通過工作層協商進行收尾。青瓦台稱，李在明也向習提議，要以實質完成談判為契機，推動更多企業進軍對方市場‌。

南韓產業通商部指，中方承諾在電影和遊戲等領域給予南韓最惠國待遇，在網遊和電影等文創內容預審方面適用非歧視原則，雙方還商定擴大共同製作的影視內容類型。此外，在旅遊、法律、流通、建築、金融等各領域，中方也將進一步提高開放水準。由於內容涉及文旅領域，也被視為大陸鬆綁二○一六年因南韓部署薩德系統而祭出「禁韓令」的契機。

針對朝鮮半島問題，李在明強調，對南韓來說，這是關乎國家存亡的核心利益。韓方始終為緩和南北韓緊張局勢付出不懈努力。他呼籲中方在朝鮮半島問題上「發揮建設性作用」。韓聯社報導，習近平回應稱，中方將繼續發揮建設性作用，還介紹近期大陸與北韓的互動，並表明包括美國與北韓對話在內，中方支援各方為緩和半島緊張局勢所作出的努力。

美國總統川普十六日啟程出訪亞洲前宣稱，他可能在大陸會晤北韓領導人金正恩，北京的態度決定這場會面能否成真。

習近平也呼籲韓方踐行真正的多邊主義，維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通。李在明則提議中方再向南韓租借一對大貓熊，並稱願同中方共同努力解決黃海構造物問題。