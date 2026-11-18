陸生聯招會近日公布2026年招生數據，今年計45人完成分發，最終註冊僅34人，其中碩士班4人、博士班30人，人數持續下探。針對國台辦今天稱台灣方面應取消不合理限制，陸委會反駁指，陸方片面暫停陸生來台就讀學位已6年未恢復，我方教育部近2年來與陸方溝通聯繫逾20餘次，陸方始終未正面回應，可見阻礙兩岸文教交流的是對岸。

針對在台碩、博士陸生數持續減少，大陸國台辦發言人陳斌華18日在例行記者會上回應台媒提問表示，台灣方面應取消對大陸學生赴台就讀的不合理限制。我們始終積極鼓勵支持兩岸教育交流，鼓勵支持兩岸青年加深瞭解。

對此，陸委會透過書面回應指，政府向來歡迎陸生來台就學及交流，並積極營造陸生來台就學與生活友善環境，持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項，113年2月1日起並將在台就讀學位的陸生納入全民健保。

陸委會強調，反觀陸方自2020年4月9日起片面暫停陸生來台就讀學位，迄今6年來仍未恢復，我方教育部持續透過兩岸招生窗口機制，近2年來已與陸方溝通聯繫逾20餘次，陸方卻始終沒有正面回應。可見阻礙兩岸文教交流的從來不是我方，而是對岸。

陸委會表示，我們一再呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，也持續收到陸生和家長表達希望開放陸生來台就學的陳情。我們「希望陸方不要再進行無謂的口水戰」，恢復陸生來台就讀學位，讓陸生自己決定是否來台就學，而非罔顧他們的意願，剝奪他們的就學權利。

根據陸聯招數據指出，2026陸生碩、博班招生提供1427個名額，包括碩士1191名以及博士236名，碩班報名人數5人、博士班則為50人，兩個學制總計45人完成最後分發，但最後完成註冊者僅34人，其中博士占多數註冊者30人，碩士生僅4人。

由於陸生學士班新生已中斷數年，碩班來源是學士延畢生，因此人數非常少；博班來源則是已在台就讀碩班的陸生。