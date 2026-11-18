美國總統川普18日抵達深圳，並由中國大陸國家主席習近平突破過往慣例親自接機。港媒「香港01」撰文指出，一方面是禮尚往來，是為了回禮川普上次在美國前往機場迎接習近平，另一方面說明中國外交禮儀的靈活性。

港媒「香港01」撰文指出，習近平親自接機，雖然是對今年9月川普在美國華盛頓安德魯斯空軍基地迎接習近平的一次回禮，但其實是改革開放40多年來十分罕見的最高規格禮儀。習近平接機是出於禮儀之邦、禮尚往來的考慮，是為了推動「尊重、公平、對等」的中美關係。這背後其實包含了中國外交禮儀的歷史變遷與靈活性。

該文回顧歷史，查詢公開資料可知，1949年中華人民共和國成立初期，曾出於熱情、友善、周到的待客之道，經常隆重歡迎、招待訪華的國外政要，甚至大規模動員群眾夾道歡迎國外政要。

文中引述大陸外交部禮賓司原參贊馬保奉發表在中共黨報「人民日報海外版」的「迎賓禮儀回顧」系列文章，當時迎賓禮儀講究大規模、高規格，組織數萬人參加歡迎大會。直到了文革時期，正常迎賓秩序被打破，貌似革命的極左思潮開始泛濫，國賓迎送禮儀受到嚴重衝擊和干擾，鳴放禮炮等歡迎禮儀被批判被取消。

馬保奉指出，文革結束、1979年中美建交，中國大陸的外交事業空前發展，為適應新形勢，迎賓禮儀改革勢在必行，既要節省人力、物力、財力、時間，又體現中華民族崇禮好客，注意同國際禮賓接軌的精神。從那時候開始，在中國舉行國際會議，接送的事務通常由政府代表和禮儀大使完成，比如國務院各部委的部長們。

文章進一步指出，除了十分特殊的北韓之外，身為中共中央政治局常委的國家副主席接機已是一般情況下的最高規格，其中多數都是迎接訪華的美國總統，而且呈現禮尚往來的特點。

文中最後點出，透過歷史對比可知，本次川普來深圳出席APEC峰會，習近平親自接機，可以說是打破了過去數十年的外交禮儀慣例。在這背後，一方面是禮尚往來，是為了回禮川普上次在美國前往機場迎接習近平，另一方面說明中國外交禮儀的靈活性。