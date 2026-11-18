中國大陸國台辦今天宣稱支持兩岸教育交流。陸委會表示，陸方片面暫停陸生來台就讀學位，迄今6年沒有恢復；教育部近2年已與陸方溝通聯繫20多次，陸方始終沒有正面回應，阻礙兩岸文教交流的是對岸。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情2020年爆發，中國政府以疫情為由，單方面暫停陸生來台讀學位，至今未恢復，只有已在台的陸生能繼續升讀碩士、博士。

陸生聯招會日前公布2026年大學校院碩士班、博士班聯合招收大陸地區學生錄取數據，今年博士班提供236個名額，碩士班1191個，由於僅限已在台就讀的陸生升讀，今年計45人完成分發，最終註冊僅34人，其中碩士班僅有4人註冊。

對於陸生來台就讀人數低落，中國大陸國台辦今天呼籲台灣取消對陸生赴台就讀的「不合理限制」，並宣稱陸方始終支持兩岸教育交流。

陸委會今天表示，政府向來歡迎陸生來台就學及交流，並積極營造陸生來台就學與生活友善環境，持續檢討放寬陸生來台就學各項友善便利措施達10餘項。2024年2月1日起已將在台就讀學位的陸生納入全民健保。

陸委會表示，反觀陸方自2020年4月9日起片面暫停陸生來台就讀學位，迄今6年仍未恢復。透過兩岸招生窗口機制，教育部近2年來已與陸方溝通聯繫20餘次，陸方卻始終沒有正面回應。可見阻礙兩岸文教交流的從來不是台灣，而是對岸。

陸委會說，一再呼籲陸方儘速解除片面設定的障礙與限制，也持續收到陸生和家長表達希望開放陸生來台就學的陳情。希望陸方不要再進行無謂的口水戰，恢復陸生來台就讀學位，讓陸生自己決定是否來台就學，而非罔顧他們的意願，剝奪他們的就學權利。