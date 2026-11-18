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國台辦聲稱高金素梅案是「政治迫害」 陸委會：不容狡辯
國台辦今天針對無黨籍原住民立委高金素梅案聲稱，民進黨政府「炮製共諜案」是「政治迫害」。陸委會今天回應，台灣是民主法治國家，司法機關會依照具體證據做出判斷，中共對台從事間諜等工作是毋庸置疑的事實，不容狡辯。
高金素梅日前遭高檢署認定與共犯共組「祖靈之邦團隊」，涉嫌收受中共1.7億元在台發展組織第五縱隊、配合指示影響國會運作，依違反「國安法」等罪嫌起訴並求刑14年。
中國大陸國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會上對此聲稱，民進黨政府炮製共諜案，「變本加厲製造綠色恐怖，這是赤裸裸的政治迫害、喪心病狂的台獨專制」。
陸委會今天以書面回應表示，台灣是民主法治國家，司法機關會依照具體證據來做出判斷。
陸委會指出，中共對台從事間諜、滲透、跨境鎮壓的工作都是毋庸置疑的事實，不容狡辯。政府會不斷強化防範境外勢力滲透、維護國家安全，積極守護台灣的民主自由。
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