大陸國家主席習近平16日到廣東中山考察，大陸官媒《人民日報》18日於2版刊出他此行「廣東中山考察紀實」，文章裡提到，習近平一行到中山市翠亨村的「孫中山故居紀念館」時，他稱，「孫中山先生的建國設想有一個完整的體系，其中很多我們都實現了，而且已經大大超越了他當年的設想。」

報導提到，習近平到深中通道西人工島，跨江通道連起深圳、中山2座城，使珠江口東西兩岸聯絡更加緊密，也讓粵港澳大灣區的融合發展更加暢通。讓深圳到中山車程從2個小時縮短為30分鐘，雙城變為同城，日平均交通量10.3萬車次。

此行也到中山市灣區未來科技城，習近平也關注當地傳統產業的轉型升級，當地人士介紹，愈來愈多當地企業正採用「深圳總部+中山基地」、「深圳研發+中山製造」模式。

習近平也指，建設粵港澳大灣區是中共黨中央作出的重大戰略部署，廣東肩負著重要使命，「珠江口兩岸的廣州、深圳、珠海、東莞、中山等地要發揮先導作用。」

文章提到，當一行人在孫中山故居紀念館時，對照孫中山設想以北方大港、東方大港、南方大港為中心推進國家的區域建設。習近平則對比，如今蓬勃發展的京津冀、長三角、粵港澳大灣區這三大動力源，可謂與之一脈相承。

另外，孫中山的《建國方略》繪就當年推進中國現代化的初步藍圖，包含建設160萬公里公路、約16萬公里鐵路、三峽大壩。習近平也比較今昔，「孫中山先生繪就的全國鐵路建設圖是16萬公里，我們現在比他設想的多很多了。」