澳門6日以顛覆國家政權等罪名，判處民主派前立法會議員區錦新12年半徒刑。台灣人權促進會日前發表聲明，表示澳門政府背棄人權公約，戕害人民自由，應立即釋放政治犯。

區錦新因為觸犯危害國家安全罪，被當地初級法院判處入獄12年半，這是1999年澳門主權移交後首宗國安案件。

台權會16日發布聲明，指出這項澳門主權移交後首件國安案件在黃之鋒遭判刑10年之後宣布，突顯中共政府意欲殺雞儆猴，對香港、澳門兩地公民空間與民主人權制度標誌性的全面鎮壓。

台權會表示，澳門「國安法」在2009年就已經立法，2023年大幅修法，形成與「港版國安法」類似的罪名與法律架構，2021年7月澳門史上首次DQ（取消立法會參選資格）21位民主派人士，當中包含與區錦新長期共同合作的另一位民主派人士吳國昌。

台權會指出，諷刺的是，即使是民主運動更弱勢發展的澳門，其中向來被認為路線溫和的民主派仍會面臨DQ、甚至刑事打壓，對獨裁政府來說，消滅人民異議沒有終點，此時也正是所有重視自由、人權價值者應當聲援澳門公民社會、民主運動的時刻。

台權會表示，除了呼籲澳門政府應該立刻停止以國安法制侵害澳門人民基本人權、釋放區錦新，同時敦促台灣政府正視受到中國與其轄下侵害人權當局所真實造成的人權迫害，如此受害者若確實已在台灣尋求任何協助，都應當更慎重處理庇護請求、遵守不遣返原則，不應任意忽視、使人權立國淪為空泛的口號。