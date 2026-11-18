中國國家主席習近平今天在APEC工商領導人峰會致詞時說，中國將從降低關稅、擴大市場准入到探索規則、管理標準等深水區改革，為外企到中國投資創造環境。他並以粵港澳大灣區為例表示，中方將支持成立「世界灣區經濟合作聯盟」。

習近平18日上午在深圳前海國際會議中心出席2026年亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會開幕式，並發表主旨演講，作上述表示。

他重申，中國推動共建「一帶一路高質量發展」，歡迎亞太地區企業積極參與，並表示中國將從降低關稅、擴大准入到探索規則、管理標準等深水區改革，全面落實製造業准入又准營，穩步擴大服務業領域開放，為全球企業到中國投資興業提供更穩定、更可預期的優質環境。

針對當前國際局勢，習近平說，亞太經濟成為全球經濟增長的重要引擎，得益於長期穩定的地區環境。「要堅定維護戰後國際秩序，推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」，要堅持透過對話協商解決分歧，通過團結協作應對挑戰，促進亞太共同繁榮。

習近平說，亞太地區匯集了世界上最重要的「灣區」，灣區經濟具有鮮明的開放性、協同性、外溢性。深圳就位於「粵港澳大灣區」，中方支持成立世界灣區經濟合作聯盟，深化各灣區交流互動，探索亞太經濟合作新路徑。

他提到，中國是全球第2大消費市場，擁有全球規模最大的中等收入群體，投資和消費潛力巨大。「無論國際風雲如何變幻，中國同世界各國合作共贏的決心都不會改變」。

科技應用方面，習近平提到，中國有「超大規模創新試驗場，讓前沿技術在真實場景中接受檢驗，迭代打磨，不斷轉化為高質量發展活力」。中國將推動科技創新和產業創新深度融合，支持傳統產業轉型升級等，為全球企業技術創新和發展壯大提供強勁動能。

今年是中國第3次主辦APEC峰會。出席今天工商領導人峰會的中方官員包括中共政治局常委蔡奇、中國國務院副總理何立峰、公安部長王小洪、國家發改委主任鄭柵潔、中共廣東省委書記黃坤明、香港行政長官李家超等人。