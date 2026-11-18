前國民黨立委丁守中等人日前提出「兩岸和平倡議」，主張民間先行展開「二軌協商」，前海基會副董事長邱進益則提出統一「10年計畫」。對此，大陸國台辦發言人陳斌華18日在記者會表示，台灣各界有識之士的倡議，反映出對當前台海局勢的擔憂、對兩岸交流合作的期盼，「只要有利於兩岸關係和平發展的主張，我們都歡迎」。

「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」上周於台北舉行，前國民黨立委、兩岸發展研究基金會董事長丁守中表示，「兩岸和平倡議」已有278位共同發起人，提出和平優先、恢復對話、深化合作及政治協商4項主張，呼籲兩岸應在和平、平等與相互尊重的基礎上，共同協商兩岸最終政治安排，並主張民間先行展開「二軌協商」，為兩岸官方恢復溝通創造有利條件。

針對陸媒關切此事，陳斌華表示，台灣各界有識之士的倡議，反映出對當前台海局勢的擔憂、對兩岸交流合作的期盼，抒發了廣大台灣人要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲。兩岸同胞都是中國人，是血脈相連的一家人。一家人相處，只要有話好好說，有事多商量，就沒有化解不了的矛盾問題。

他表示，在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，我們願意同台灣各界有識之士，就兩岸關係和國家統一開展對話協商。

另外，針對前海基會副董事長邱進益提出統一「10年計畫」，規劃2028年國民黨重返執政、2032年兩岸統一貨幣，2036年討論一國兩制。也有陸媒關切國台辦對此有何看法。

陳斌華表示，「只要有利於兩岸關係和平發展的主張，我們都歡迎，只要有利於兩岸關係和平發展的事，我們都會盡力去做。」

他表示，兩岸經濟結構優勢互補，交流合作理所當然，融合發展空間廣闊。我們始終主張，兩岸應在一個中國原則和九個共識基礎上，恢復協商談判，就加強產業合作、增進同胞福祉等廣泛議題開展深入協商，妥善解決分歧，作出合情合理安排，切實推進兩岸經濟合作制度化、正常化、自由化。

陳斌華表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識，破壞兩岸共同政治基礎，是兩岸協商談判無法恢復，兩岸經濟合作制度化無法推進的罪魁禍首。兩岸同胞應攜手同心，為台海和平、兩岸交流合作破除障礙讓兩岸關係重回和平發展正軌。