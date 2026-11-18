美國總統川普、大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭將於深圳舉行美中俄元首會晤。針對會晤中是否提及台灣議題，大陸國台辦發言人陳斌華18日在記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，與烏克蘭問題有本質差別。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。

針對此次美中俄元首會晤，大陸外交部定調，這是美中俄三國元首歷史上首次面對面會晤，具開創性意義。外媒指出，儘管外界預期會晤不會有多少具體成果，三人同桌的強烈象徵意義仍將在全球引發回響，尤其是烏克蘭、台灣與中東等衝突熱點。

本報記者於今天國台辦記者會提問，分析認為，這場元首會晤的影響可能涉及台灣、烏克蘭等地緣政治議題。此次美中俄元首會晤以及中美會晤上，是否會討論台灣問題？中方是否會在會中向美俄兩國重申在台灣問題上的立場？

陳斌華表示，「台灣問題純屬中國內政，與烏克蘭問題有本質差別。我們在台灣問題上立場是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。」

他並表示，關於中俄美元首深圳會晤有關情況，有關部門將及時釋出消息。