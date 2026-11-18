亞太經濟合作會議（APEC）峰會今天於中國大陸深圳登場，宏碁集團創辦人施振榮2度擔任台灣領袖代表。針對國台辦如何看待賴清德期許施振榮傳達的3項主張，以及施振榮是否將與陸方接觸交流，大陸國台辦發言人陳斌華18日在記者會上未正面回應，僅重申依一中原則及APEC相關規定與慣例處理台灣參與事宜。

2026年亞太經濟合作經濟領袖會議（APECEconomic Leaders' Meeting, AELM）18、19日在深圳舉行，賴清德總統已請宏碁集團創辦人暨榮譽董事長施振榮代表出席。這是施振榮繼2007年APEC雪梨峰會後，第2次擔任領袖代表出席領袖峰會。

本報記者提問，如何看待賴清德總統期許施振榮向國際社會傳達3項主張，包括台灣積極參與APEC事務、台灣在半導體供應鏈扮演關鍵角色，以及台灣將持續作為亞太區域穩健、值得信賴的力量，以及施振榮是否會在與會期間與大陸方面進行相關接觸或交流？

陳斌華並未正面回應，僅表示「我們按照一個中國原則和APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理台灣地區參與亞太經合組織相關活動問題」。

過去1個多月，只要有台媒在國台辦記者會上問到有關APEC的問題，國台辦都是上述回應。

在今天記者會剛開場時，也有陸媒問到有關APEC的問題。深圳衛視直新聞提問，APEC領導人非正式會議在深圳舉行，會議主題受到兩岸工商界的普遍認同，並指兩岸應該深化合作，詢問發言人有何評論。

陳斌華表示，作為2026年APEC活動的東道主，我們將圍繞開放、創新、合作三大優先領域，以建設亞太共同體，促進共同繁榮的鮮明主題，擘畫亞太合作的宏偉藍圖，攜手構建開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，為亞太乃至世界和平與發展注入新動力。

他並稱，APEC作為亞太地區層級最高、領域最廣、影響力最大的經濟合作機制。21個成員經濟體，以將近全球40%的人口創造了超過6成的全球經濟總量和近5成的貿易總額。

陳斌華表示，中國作為全球第2大經濟體，對亞太經濟增長的貢獻率超過6成，是引領區域經濟合作的中堅力量。隨著十五五規劃穩步實施，我們將繼續擴大高水平對外開放，同各方分享發展機遇、拓展利益匯合點。我們將一如既往積極支持兩岸產業合作，不斷完善促進兩岸交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展，助力廣大台商台企把握十五五發展機遇，幫助台商台企在大陸更好發展。