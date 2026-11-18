神舟24號船箭組合體17日轉運至發射區，計畫近日擇機實施發射。這次包括1名巴基斯坦籍太空人，也是大陸空間站（太空站）首次迎來外籍太空人。他將以載荷專家身份，在軌駐留1星期左右，隨後跟隨神舟23號2名太空人返回地球。

新華社據中國載人航太工程辦公室發布，神舟24號載人飛船與長征2號F遙24運載火箭組合體已轉運至發射區。目前，發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，計畫近日擇機實施發射。

神舟24號載人飛行任務標識已發布。標識以地球為視覺背景，主體顯示神舟24號載人飛船與空間站交會對接場景。

微信公眾號「太空航天」報導，在甘肅酒泉的問天閣航天員見面大廳，橫額已經拉好，代表神舟24號升空任務準備就緒。