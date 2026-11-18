大陸國家主席習近平昨（17）日在深圳會見赴陸出席APEC峰會的加拿大總理卡尼（Mark Carney），加拿大總理辦公室會後發表聲明，宣布延長並擴大處理雙邊經貿問題的初步聯合安排，包括中方進一步放寬加拿大農漁產品的關稅減免，加方則延長並擴大部分大陸鋼鋁產品的關稅減免二年。

這是卡尼出任總理後第三次與習近平會面。兩人曾於去年APEC南韓慶州峰會會晤，而後卡尼於今年1月訪陸，成為近十年來首位訪陸的加國總理，雙方達成處理經貿問題初步聯合安排。

加拿大總理辦公室宣布，兩國將延長並擴大經貿問題初步聯合安排，中方將為約4億加元的加拿大出口商品提供額外關稅減免，其中包括1.16億加元的冷凍豬肉，以及2.85億加元魚類及海產，包括部分冷凍冷水蝦類、太平洋牡丹蝦、象拔蚌、海參及格陵蘭大比目魚等，作為交換。加拿大同意將原定於2026年底到期的部分大陸鋼鋁產品的現行關稅減免措施延長兩年，並將減免範圍擴大至另外32個加拿大本土供應不足或未有供應的鋼鋁關稅稅目。

除關稅安排外，加拿大總理辦公室還公布多項投資、教育領域機會及航空等商業合作進展，包括加拿大航空將於2027年5月開辦溫哥華至廣州新航線。此外，加方將於2027年組織大型貿易代表團訪陸。