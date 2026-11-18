美國總統川普十九日將與大陸國家主席習近平舉行會談前夕，美國商務部十六日發布新規，限制大陸藉由境外的資料中心，存取美國的先進ＡＩ晶片。大陸外交部昨批評美方無理打壓大陸高科技產業發展，背離雙方達成的共識，中方將採取必要措施。大陸商務部稱，若美方一意孤行，中方將採取反制措施。

美國商務部工業暨安全局（ＢＩＳ）宣布新的「臨時最終規則」，限制大陸藉由境外的資料中心，存取美國的先進ＡＩ晶片。新規要求須有許可，才能把先進ＡＩ晶片轉口到巴西、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國，理由是這些國家的走私風險較高。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨回應，批評美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至橫加干涉大陸與其他國家開展正常貿易與科技合作，無理打壓大陸高科技產業發展，這是典型經濟脅迫和長臂管轄；又指出，美方措施背離中美雙方達成的共識，損害大陸企業正當權益，擾亂全球產供鏈穩定，中方將會採取必要措施。

大陸商務部也稱，美方泛化國安概念，濫用出口管制，破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球半導體產業鏈供應鏈穩定。若美方一意孤行，中方將採取反制措施。