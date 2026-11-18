在亞太經合會（ＡＰＥＣ）深圳峰會即將登場之際，美國總統川普十六日啟程出訪亞洲時拋出震撼彈，宣稱他可能在大陸會晤北韓領導人金正恩。而據北韓官媒十七日報導，金正恩十五至十六日視察靠近大陸邊境的三池淵市旅遊園區項目，更加深金正恩即將訪陸的猜測。

大陸外交部昨日記者會上，韓聯社提問，當地時間十六日，川普表示可能會在中國與金正恩會面，但稱目前尚不清楚金正恩是否會來，中方如何評價川普的上述言論？北韓和美國是否有舉行會談的可能性？大陸外交部發言人郭嘉昆僅回「我沒有這方面的訊息」。又有外媒問，俄羅斯和美國方面稱，普亭和川普可能在ＡＰＥＣ會議期間會見金正恩，中方是否作為東道國邀請了金正恩？郭重申無這方面訊息。

金正恩上個月廿四日剛訪問大陸，他當時無預警經由通車不久的新鴨綠江大橋訪問丹東，並造訪抗美援朝紀念館，並與中共政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。

韓聯社十七日指，在ＡＰＥＣ深圳峰會即將登場，且各方密切關注美朝元首「川金會」可能性之際，金正恩出現在與大陸鄰近的北部邊境地區開展視察活動，備受關注。

路透也提到，金正恩這次考察正值外界再次猜測這位行事神秘的北韓領導人是否會出國訪問之際。

川普十六日在離開白宮時告訴記者：「我們可能會與金正恩會面。」至於地點，川普說「在中國」。他還說，當領袖們齊聚深圳出席ＡＰＥＣ峰會時，習近平可能會邀請金正恩出席。

根據北韓官媒朝中社十七日報導，金正恩十五至十六日視察三池淵市旅遊園區建設項目。據官媒照片，金正恩攜夫人李雪主、女兒金主愛，以及胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正，與勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天等幹部陪同視察。