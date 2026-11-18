中國大陸國家主席習近平昨在深圳會見赴陸出席亞太經合會（ＡＰＥＣ）的加拿大總理卡尼，會後雙方宣布將延長並擴大經貿問題初步聯合安排，包括中方進一步放寬加拿大農漁產品的關稅減免，加方則延長並擴大部分大陸鋼鋁產品的關稅減免二年。

這是卡尼出任總理後第三次與習近平會面。二人曾於去年ＡＰＥＣ慶州峰會期間會晤，而後卡尼於今年一月訪陸，成為近十年來首位訪陸的加國總理。

卡尼昨與習近平在深圳會談，加拿大總理辦公室會後發表聲明，宣布兩國將延長並擴大經貿問題初步聯合安排，中方將為約四億加元的加拿大出口商品提供額外關稅減免，其中包括一點一六億加元的冷凍豬肉，以及二點八五億加元的魚類及海產。加拿大則同意，將原定於二○二六年底到期的部分大陸鋼鋁產品的現行關稅減免措施延長二年，並將減免範圍擴大至另外卅二個加拿大本土供應不足或未有供應的鋼鋁關稅稅目。

除關稅安排外，加方還公布多項投資、教育機會及航空等商業合作進展，包括加拿大航空將於二○二七年五月開辦溫哥華至廣州新航線。此外，加方將於二○二七年組織大型貿易代表團訪陸。

卡尼在聲明中表示，中加兩國重新調整關係，為加拿大農民、牧場經營者及漁業界帶來數以十億加元計的新出口訂單，亦令兩國民眾旅遊、留學及營商更便利。他稱，加拿大正強化本國實力，同時推動對外關係多元化。

大陸商務部昨晚發布中加經貿磋商成果指，雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長二年。加方將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍。中方則將進一步調整對加方部分農水產品採取的反歧視措施。此外，雙方就電子商務合作、中資銀行在加設立分支機構、優化營商環境等經貿問題形成積極共識。

新華社報導，習近平會談時指，中加關係改善是正確選擇。要通過建設性對話溝通，加深對相互核心利益和重大關切的理解尊重，妥善管控和化解矛盾分歧。並呼籲共同踐行真正的多邊主義。

據報導，卡尼表示，年初二人會晤以來，中加關係進入正確發展軌道，兩國各部門交往頻繁，貿易額大幅增長，說明兩國完全可在相互尊重基礎上推進和深化合作。

習會蘇林：管控海上分歧

習近平昨還會見多位赴深圳APEC峰會的領導人，包含越共總書記兼國家主席蘇林、巴紐總理馬拉普、墨西哥總統薛恩鮑姆、秘魯總統藤森慶子、智利總統卡斯特等人。

習近平在會見蘇林時稱，中越作為同志加兄弟，要妥善管控海上分歧，穩步推進海上合作。蘇林則說，越方視大陸為越南最重要戰略依託，願本著同志加兄弟精神，共同維護海上穩定。

另外，習近平昨會見馬拉普時稱，巴紐以實際行動支持中國維護領土完整和國家統一。本月初，我方因巴紐施壓，宣布關閉巴紐代表處。