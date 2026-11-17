陸委會今（17）日公布最新民調結果顯示，逾7成（71.8%）民眾支持政府秉持對等尊嚴原則，參加今年在大陸舉辦的亞太經合會（APEC）峰會。此外，多數台灣民眾反對「一國兩制」及中共片面設定「一中原則」的「九二共識」，支持維持兩岸現狀、台灣的未來由2300萬台灣人民決定。

據陸委會17日晚間發布的新聞稿，本次調查結果顯示，8成以上民眾不贊成中共「一國兩制」主張（83.2%）；6成4不認同「一中原則」的「九二共識」作為兩岸官方互動的前提（64.2%）；8成6民眾支持「廣義維持現狀」（86.4%）、台灣的未來由台灣2300萬人決定（86.2%），呈現長期穩定趨勢。另7成以上民眾支持政府秉持對等尊嚴原則，參加今年在中國大陸舉辦的APEC峰會（71.8%）。

陸委會指出，對於中共持續對台武嚇及攻訐我政府，7成以上民眾認為中共派遣大量船艦在台灣外海活動是「惡意」（76.3%）；6成以上不認同中共批評我政府誣稱中共介選（69.0%），操弄司法、製造綠色恐怖（63.9%）。

陸委會強調，當前兩岸關係的癥結，在於中共加大對台施壓，強迫台灣人民接受其片面設定的政治框架，呼籲中共務實面對台灣主流民意，與我民選合法政府溝通對話、化解分歧。

陸委會表示，面對中共灰帶侵擾、干擾我民主運作，政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」、「國安統戰威脅17項因應策略」及「守護民主台灣國安行動方案」，捍衛國家主權與台灣民主自由。

新聞稿指出，本項調查是陸委會委託國立政治大學選舉研究中心，在115年11月12日至16日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1074份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.99%。