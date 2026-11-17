徵信社經理王秉宏涉受中共指示，派員跟監蒐集網紅閩南狼及八炯個資，遭新北檢起訴。對此，陸委會今天譴責少數徵信業者「利慾薰心」，並針對「甘受中共指示來出賣同胞、傷害台灣的背骨惡行」提出嚴正警告，指政府絕不寬貸。

大陸委員會（陸委會）今日以新聞稿表示，中共利用國內徵信業者監控、蒐集國人個資，再以懸賞通緝等手段打壓持不同政治立場的台灣民眾，是對台灣民眾言論自由的侵害，更是對台灣民主自由秩序的重大危害。

陸委會對中共進行迫害與跨境鎮壓的惡劣手段表達最嚴厲的譴責，並要求中共應立即停止相關作為。

陸委會針對國內少數徵信業者及相關人士為了金錢利益，「甘受中共指示來出賣同胞、傷害台灣的背骨惡行」，提出嚴正警告，並指「少數業者賣國害台劣跡，政府一定會積極查處，絕不寬貸」。

新北地檢署調查，王秉宏之前為一統徵信社業務經理，去年轉任國華徵信社業務經理。去年3月王秉宏前往中國時結識上海市公安局官員，同年6月以不詳代價接受中共派遣人士、微信暱稱「廈門阿豪」的委託，調查台灣反共網紅閩南狼PYC（本名陳柏源）、八炯（本名温子渝）的行蹤，及居住地、使用車輛等資料。

新北檢起訴王秉宏等3名徵信人員，並對王秉宏從重求刑3年半。